A poche ore dalla prima puntata di Amici, Anna Pettinelli è stata protagonista di uno spiacevole episodio social a causa di un ‘particolare’ gesto.

Anna Pettinelli è stata la regina indiscussa della recente edizione di Temptation Island. Con il suo ‘bella patata sono io’, la conduttrice radiofonica ha letteralmente conquistato tutti. Tanto che, come svelato in un nostro recentissimo articolo, Maria de Filippi ha deciso di affidarle un posto nella scuola di Amici. Come alunna? Assolutamente no! Come professoressa di canto. Ebbene si. Da oggi, sabato 16 Novembre, inizia una nuova avventure per lei. Tuttavia, a poche ore dall’inizio della puntata, Anna è stata protagonista di uno spiacevole episodio accaduto su Instagram. A scatenare il tutto sarebbe stato, a detta di alcuni fan, un ‘particolare’ gesto. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo in ogni minimo dettaglio.

Anna Pettinelli, spiacevole episodio su Instagram: cos’è accaduto

Terminata la sua esperienza televisiva, il successo di Anna Pettinelli è aumentato ancora di più. Della sua incredibile simpatia, ne avevamo avuto prova in diverse sue ospitate televisive. A Temptation Island, invece, ne abbiamo avuto la conferma. In pochissimo tempo, quindi, la sua popolarità ha subito un incremento incredibile. Su Instagram, infatti, la conduttrice radiofonica è diventata una vera e propria celebrità. Tuttavia, è proprio su questo social network che, pochissime ore fa, la bella Pettinelli è stata protagonista di uno spiacevole episodio. A causa di un ‘particolare’ gesto che, ad alcuni suoi fan, non è affatto andato giù. Così, in un batter baleno, hanno scritto il loro dissenso nei commenti. Ma cosa avrà mai combinato Anna? Nulla di grave, sia chiaro. Soltanto che, dopo aver pubblicato una foto in cui pubblicizzavi dei prodotti che testimoniavano la sua perdita di peso, l’opinionista ha ricevuto diversi commenti negativi proprio su per questo motivo. Eccone alcuni:

Ecco. È proprio questo che è accaduto ad Anna Pettinelli, pochissime ore fa, su Instagram. Siete d’accordo?