Stash, sgradevole inconveniente a poche ore dalla prima puntata di Amici

A poche ore dalla prima puntata di Amici, il professore di canto Stash è stato protagonista di uno sgradevole inconveniente: cos’è successo.

Oggi, sabato 16 Novembre, andrà in onda la prima puntata di Amici 2020. Terminato la versione ‘celebrity’ del medesimo talent, Maria De Filippi è pronta a condurre la ventesima edizione di uno dei più celebri programmi che ‘sforna’ dei veri e proprio talenti artistici. Come raccontato in un nostro recente articolo, la commissione dei professori è rimasta più o meno la stessa dell’anno scorso. I professori di ballo, infatti, sono rimasti: Timor Steffens, Veronica Peparini ed Alessandra Celentano. A differenza, invece, dei professori di canto. Dove, insieme a Stash e Rudy Zerbi, si è aggiunto il nome di Anna Pettinelli. Ecco. A proposito dello stuntman dei The Kolors, sapete che è stato protagonista di uno sgradevole inconveniente? Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Stash, sgradevole inconveniente a poche ore da Amici: cosa gli è accaduto

Dopo un’intensa estate all’insegna del successo, Stash è pronto a ritornare a lavorare in televisione. Per il secondo anno consecutivo, infatti, lo stuntman dei The Kolors sarà uno dei professori di canto della ventesima edizione di Amici. Tuttavia, prima di poter recarsi a Roma per registrare la prima puntata del talent, il cantante di ‘Pensare male’ è stato protagonista di uno sgradevole inconveniente. A testimoniarlo è stato il diretto interessato. Che, con una serie di Instagram Stories, ha tenuto aggiornato i suoi fan di quanto gli stava accadendo in quel momento. Stando a quanto si evince dalle immagini mostrate sui social, il campano è stato protagonista di un inconveniente legato al ritardo del treno su cui viaggiava. Come mostrato su Instagram, dapprima il suo convoglio ferroviario avrebbe ritardato di ben 15 minuti e, poi, di ben 31 minuti. Per fortuna, però, è riuscito in tempo a recarsi agli studi televisivi.