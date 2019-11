Belen Rodriguez ha scattato uno shooting ‘piccante’ alle Maldive: l’anteprima su Instagram ha fatto alzare la temperatura.

Quando si tratta di Belen Rodriguez la sensualità è sempre alle stelle: la famosa argentina molto amata dagli italiani si conferma sempre una delle donne più desiderate di sempre. Lo sguardo travolgente cattura tutti ed il suo fisico statuario rende i suoi scatti unici: su Instagram riesce sempre ad incantare tutti. Lo splendido volto di Tu Si Qu Vales ci è riuscita anche oggi mostrando un’anteprima dello shooting che ha realizzato a Tenerife insieme alla sorella: Belen e Chechu stanno per promuovere la prossima linea di costumi da bagno del loro marchio, Me Fui. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez shooting ‘piccante’: l’anteprima su Instagram fa alzare la temperatura

Bellezza indiscutibile: su Belen Rodriguez davvero non si può dire nulla. Il suo sguardo sensuale ed il fisico statuario la rendono una delle modelle e showgirl più desiderate d’Italia e non solo. Ha deciso di far andare in tilt il popolo del web pubblicando un’anticipazione dello shooting realizzato fino a ieri a Tenerife per la nuova linea di costumi da bagno ideata da lei e dalla sorella Cecilia. Una ‘preview’, come dice la sua didascalia del post, ha fatto alzare la temperatura a tutto il popolo di Instagram. Questo il post:

View this post on Instagram Preview A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Nov 15, 2019 at 11:46am PST

Stesa a pancia in giù su una riva con dell’acqua che le cade addosso: Belen proprio non vuole smetterla di far innamorare tutti. Eppure, con la lunga fila di corteggiatori che si ritrova, il suo cuore batte solo per il marito, il ballerino e conduttore televisivo napoletano, Stefano De Martino: i due dopo una lunga separazione sono tornati insieme e stanno vivendo al massimo la loro storia d’amore, recuperando al meglio tutto il tempo perso insieme.