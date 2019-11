Daniele Schiavon, subito dopo la scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, ha pubblicato una stories su Instagram abbastanza polemica

Nella scorsa registrazione del trono classico di Uomini e Donne, la tronista Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. La romana ha deciso di uscire dal programma con Daniele Schiavon, il corteggiatore che l’aveva colpita maggiormente durante il suo percorso. Alla non scelta, Alessandro Basciano, potrebbe essere offerto il trono, dato che Maria De Filippi ha dichiarato che avrebbe parlato con lui subito dopo la registrazione.

Dopo la scelta di Giulia, Daniele ha pubblicato una stories molto polemica su Instagram. A chi sono riferite le parole dell’ex corteggiatore? Forse al suo rivale Alessandro Basciano?

Uomini e Donne, Daniele pubblica una stories polemica

Nella scorsa registrazione, Giulia e Daniele sono usciti insieme da Uomini e Donne. Come con Alessandro Zarino, anche in questa occasione è stata una scelta a sorpresa. La tronista romana non ha più resistito ed ha deciso di scegliere Daniele Schiavon. Il corteggiatore ovviamente le ha detto di sì e sono usciti insieme dal programma. Fino a quando non andrà in onda la scelta di Giulia – probabilmente la prossima settimana – i due protagonisti del trono classico non possono pubblicare foto di coppia sui propri social network. Daniele, però, qualche ora fa ha pubblicato una stories su Instagram abbastanza polemica. L’ex corteggiatore è in macchina insieme ad un amico, Gilberto, e quest’ultimo dice: “Fratello, ma sei più falso o più finto?” e Daniele aggiunge “Secondo me tutte e due“. I fan di Uomini e Donne ovviamente hanno pensato che il messaggio fosse riferito ad Alessandro Basciano. La scelta di accettare la proposta di Maria De Filippi – non ancora ufficiale – potrebbe essere discutibile per il fidanzato di Giulia Quattrociocche.

Vedremo se nelle prossime ore l’ex corteggiatore di Uomini e Donne deciderà di fare chiarezza su questa stories.