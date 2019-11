Taylor Mega, durante la puntata di lunedì di Live, è apparsa ubriaca: ecco la verità dell’influencer dopo il fuorionda mostrato da Striscia.

Da quando è andata in onda la puntata di Live-Non è la D’Urso lunedì scorso, non si fa altro che parlare di questo. Durante il suo intervento al prime time della campana, Taylor Mega era davvero ubriaca? A far suscitare il dubbio è stata la stessa padrona di casa che, con la domanda: “Ti sei fatta uno spritzettino prima della diretta?”, ha suscitato l’interesse degli telespettatori. Proprio per questo motivo, subito dopo la puntata, l’influencer è intervenuta sul suo canale Instagram dicendo che non era affatto ubriaca. Piuttosto che, a causa della distanza, la sua voce giungeva con netto ritardo in studio. Tuttavia, dopo il fuorionda mandato in onda da Striscia la Notizia giovedì scorso, Taylor ha detto tutta la verità. Ecco cosa dice al riguardo.

Taylor Mega ubriaca: la verità dopo il fuorionda di Striscia

Terminata la sua vacanza a Sharm El Sheik, Taylor Mega è subito intervenuta su Instagram per raccontare tutta la verità riguardo alla sua ultima apparizione televisiva. Dunque, durante la puntata di Live di lunedì scorso, l’influencer era davvero ubriaca? Ecco. A svelare ogni minimo particolare è la diretta interessata. Che, in alcune recenti Instagram Stories, ha voluto chiudere una volta e per sempre la questione. In questi brevi video, infatti, Taylor ammette di aver bevuto, ma anche di essere apparsa in quel modo per due motivi principali. In primis, perché aveva lavorato tutto il giorno sotto il sole non mangiando, tra l’altro, nulla. In secundis, perché, da come riporta, la vodka e il vino egiziano sono come la ‘benzina’. “Fanno s***o”, dice Taylor. “Ok, che non faccio mai serata. Ok, che bevo una volta al mese. Ma tre shottini di vodka li reggo”, conclude.

Tuttavia, come racconta la diretta interessata, dopo l’episodio a Live, l’influencer ha ricevuto numerosi messaggi positivi da parte dei suoi sostenitori.