Qualche ora fa Ariana Grande ha fatto un annuncio choc tra le stories di Instagram, mandando letteralmente i fan nello sconforto

Ariana Grande è una delle popstar più amate della scena internazionale, nonché una delle cantanti più brave in circolazione. Il suo tour registra sempre il sold out e i fan impazziscono letteralmente per lei nei suoi concerti. Su Instagram la cantante, che ha origini italiane, conta circa 167 milioni di seguaci, una cifra esorbitante che fa rabbrividire anche i più seguiti sul popolare social network. È proprio su Instagram che qualche ora fa Ariana ha fatto un annuncio choc, mandando i suoi fan nello sconforto. Di seguito le parole della cantante.

Ariana Grande, annuncio choc su Instagram

Qualche ora fa Ariana Grande, attraverso le stories di Instagram, ha fatto un annuncio che ha mandato nel panico i suoi fan. La famosissima cantante ha confessato di non sentirsi bene e probabilmente alcune date del suo tour mondiale sono a rischio. “Ciao amori miei, quindi sono ancora molto malata. Sto male dall’ultimo spettacolo di Londra. Non so come sia possibile, ma la mia gola e la mia testa mi fanno ancora molto male” ha dichiarato la giovane popstar “Faccio quello che posso, ma sto soffrendo molto ed è difficile respirare durante lo spettacolo”. Ariana ha confessato di stare molto male e di soffrire con la gola e con la testa. La cantante, inoltre, ha dichiarato di non riuscire a respirare durante lo spettacolo. Un grosso inconveniente per una pop star.

Ariana ha anticipato che alcune date del suo tour sono a rischio ed ha aggiunto: “vorrei essere corretta con questo avvertimento”. I fan ovviamente sono preoccupati per le condizioni della popstar e sperano che tutto possa rientrare al più presto possibile. In passato la Grande ha sofferto anche di forti attacchi di panico e in quell’occasione è stata costretta ad annullare l’incontro con i fan.