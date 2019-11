Un’ex corteggiatrice famosa è tornata nello studio del programma Uomini e Donne per corteggiare Carlo: ecco di chi si tratta.

Dopo la disavventura di Alessandro Zarino che ha ricevuto un no da Veronica Burchielli, diventata oggi tronista, si parla oggi di Carlo Pietropoli. Il tronista veneto di Uomini e Donne è un ragazzo molto semplice e sconosciuto al pubblico di Canale 5: il 28enne lavora come barman in un locale e cerca l’amore vero in una donna ambiziosa e che lo tenga a bada. C’è un’ex corteggiatrice che scenderà le scale proprio per lui: ha deciso di mettersi ancora in gioco dopo le esperienze passate, finite male, nello stesso studio di Maria De Filippi. Siete curiosi? Vi sveliamo subito di chi si tratta.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice scende le scale per il tronista Carlo: di chi si tratta

Per Carlo Pietropoli, il nuovo tronista di Uomini e Donne, già molte donne si sono mosse. Beh, un ragazzo semplice ed indiscutibilmente bello, non poteva che creare la fila di corteggiatrici pronte a conoscerlo. Tra queste però c’è un volto che il programma di Maria De Filippi conosce molto bene. Si tratta di Cecilia Zagarrigo! Tutti la ricorderanno come l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani, che scelse poi Eleonora, e Luca Onestini, che uscì dal programma con Soleil Sorge. La giovane ha anche partecipato a Temptation Island VIP ed è stata la tentatrice di Stefano Macchi, fidanzato di Anna Pettinelli: la sua partecipazione al programma è stata molto discussa, essendo la Pettinelli un personaggio molto amato.

Insomma, l’esito delle sue ‘avventure’ non è mai stato positivo, così Cecilia ha deciso di non arrendersi e provare ancora a cercare la sua metà. Sarà questa la volta buona? Lo scopriremo presto…