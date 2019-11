Floriana Secondi si è difesa dalle accuse fatte dal suo presunto ex fidanzato nello studio di Domenica Live: ecco la verità dell’ex gieffina svelata a Barbara D’Urso.

Oggi pomeriggio, 17 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso nella fascia pre serale su Canale 5. Il primo tema trattato dal talk show riguarda Floriana Secondi e la questione legata ad un suo presunto ex fidanzato che la sta ricattando. L’ex vincitrice del Grande Fratello afferma di non esser stata fidanzata con Daniele Pompili, colui che l’ha spinta nel vortice di critiche e scandalo. La conduttrice Barbara D’Urso ha letto in diretta una lettera inviata dall’uomo: è seguita subito la replica di Floriana. Ecco cosa è successo e tutta la verità.

Domenica live, Floriana Secondi si difende: “Daniele è omosessuale, non siamo mai stati insieme”

Prima di far parlare Floriana, oggi 17 novembre durante il programma Domenica Live, Barbara D’Urso ha letto in diretta una lettera inviata da Daniele Pompili alla redazione:

“Floriana ha parlato di un finto ex fidanzato che la ricattava. Le accuse le rigetto totalmente e lo faccio con le prove. Abbiamo vissuto bei momenti, ha conosciuto la mia famiglia. Trovare il mio nome abbinato a parole come “ricattatore” o “arrivista” è per me inaccettabile” sono le parole dell’uomo. L’ex vincitrice del Grande Fratello si è infuriata nel sentire queste parole ed ha subito replicato smentendo la loro relazione: ha rivelato che Daniele è gay. Queste le sue parole:

“Quando ero in Calabria è successa una cosa grave che ora non posso dire, la dirò in tribunale. Lui è omosessuale: so quanta difficoltà c’è dietro ogni cosa, anche quando siamo stati insieme avevo capito che c’era un problema. Lui disse alla mamma che ero la fidanzata, avevo immaginato il perchè. Avevamo il fotografo dietro, facemmo le foto mentre ci baciavamo per il contratto. Non sono mai stata fidanzata con lui”