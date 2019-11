Eleonora Rocchini e Dalila Branzani si incontrano in un locale e arrivano alle mani: la sorella di Oscar spiega tutto su Instagram, il retroscena choc, ‘Mi ha tradito’.

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati da diversi mesi, anche se non è mai stato reso noto il motivo della rottura tra i due, che stavano insieme da 3 anni. Ora però sono emersi tanti incredibili dettagli, in seguito a una rissa in un locale tra la Rocchini e l’ex cognata Dalila Branzani: è lei a fare chiarezza su Instagram, raccontando dei retroscena choc: a quanto pare Eleonora, con cui lei ha sempre avuto un bellissimo rapporto, l’avrebbe tradita, cominciando a frequentare di nascosto il suo ex Nunzio Moccia: proviamo ad andare con ordine e a spiegare tutto ciò che è successo.

Eleonora Rocchini e Dalila Branzani arrivano alle mani: la sorella di Oscar svela tutto, la verità è choc

Eleonora Rocchini, stando alle parole dell’ex cognata Dalila Branzani, ha tradito la fiducia di quella che lei stessa definiva una sorella, cominciando a frequentare di nascosto l’ex di Dalila, Nunzio Moccia. Sarebbe stato proprio l’incidente automobilistico che le due hanno avuto a Napoli due mesi fa a muovere le acque e far venire fuori questa incredibile verità. Dalila da qualche ora è un fiume in piena su Instagram e sta svelando tutta la verità. Dalila dice che suo fratello Oscar non ha mai tradito fisicamente Eleonora, ma che ha fatto degli errori in passato, perdonati da lei.

Poi la Rocchini ha lasciato Oscar perchè non era convinta di amarlo e ha continuato a viveere nella loro casa in provincia di Napoli e a frequentare la sua ex cognata, che intanto soffriva per Nunzio. Solo che, di nascosto, l’ex corteggiatrice avrebbe cominciato a frequentare quest’ultimo, e la cosa è venuta fuori da poco. Nello scorso week end le due si sono incontrate in un locale, e Dalila, a suo dire dopo essere stata provocata, ha alzato le mani sull’ex cognata. Sui social si è scusata di questo, ma ha svelato i motivi della sua reazione. Ora le due stanno portando avanti una vera e propria guerra a suon di storie Instagram, in cui raccontano le loro verità.