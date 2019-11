‘Pezzi Unici’ in onda dal 17 Novembre: cast, trama e personaggi

‘Pezzi Unici’ la fiction di Rai 1 in onda dal 17 Novembre, in prima serata: scopriamo insieme il cast, la trama e i personaggi

Da Domenica 17 Novembre, andrà in onda su Rai 1 in prima serata ‘Pezzi Unici’. Nuova Fiction con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri, con la regia di Cinzia TH Torrini. La Crime Story, è incentrata sulla scomparsa misteriosa di un giovane artigiano, insegnante in un centro di recupero. Scopriamo insieme il cast, la trama e i personaggi.

‘Pezzi Unici’: trama, cast e personaggi

Vanni è un artigiano e maestro nell’intaglio del legno, di origine fiorentina, e porta avanti l’attività di famiglia ormai da anni. Artigiano e maestro senza eguali, si sente un padre fallito, poiché il suo unico figlio, Lorenzo, nonostante la passione per il mestiere di famiglia, si rifugia nella droga, suicidandosi. La tesi del suicidio non convince Vanni, che aveva visto il figlio disintossicarsi e tenere lezione di artigianato in una casa famiglia. Gli allievi del corso, sono cinque ragazzi problematici, ognuno con problemi e sogni, sono dei veri ‘pezzi unici’. Proprio per questo motivo, Vanni, decide di continuare i lavoro intrapreso dal figlio, con questi giovani, in bilico tra i loro demoni e la voglia di rivalsa. Oltretutto, continuare questo corso di artigianato, può essere per Vanni un modo per superare i sensi di colpa nei confronti del figlio. Diversamente da quanto si possa pensare, dal carattere burbero e integerrimo, Vanni si dimostrerà un vero maestro di artigianato e di vita, in grado di tirar fuori il meglio da ognuno degli allievi.

Vediamo insieme il cast e i relativi personaggi: