Caduta Libera, torneo tra campioni, torna Nicolò Scalfi che sconfigge il bagnino Christian Fregoni: le parole inaspettate di Gerry Scotti, ‘Dovresti fare altro’.

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Caduta Libera, il quiz show condotto da Gerry Scotti, che non si è fermato nemmeno durante l’estate, visto il grande successo di pubblico ottenuto, ma che da oggi cederà il posto al nuovo show, sempre condotto dal grande Gerry, ‘Conto alla rovescia’. Le ultime due puntate di Caduta Libera hanno visto un torneo tra tutti i campioni della trasmissione, con al centro Nicolò Scalfi, il concorrente che ha vinto più puntate in assoluto, a sfidare le botole intorno a lui. Il campione si è confermato tale, facendo fuori uno a uno tutti i suoi antagonisti, ultimo dei quali il bagnino bresciano Christian Fregoni, altro grande campione del programma, che alla fine si è arreso a Scalfi: parole inaspettate per lui da parte di Gerry Scotti, ecco cosa gli ha detto.

Gerry Scotti spiazza tutti a Caduta Libera: parole inaspettate all’ex campione Christian Fregoni

Gerry Scotti ormai conosce bene Nicolò Scalfi e Christian Fregoni, entrambi bresciani, ma soprattutto entrambi campioni indiscussi del suo ‘Caduta Libera’. Scalfi, record-man assoluto del quiz show, ha portato a casa circa 650 mila euro, mentre Fregoni, bagnino dal fisico scultoreo, oltre 200mila euro. Cifre da capogiro, insomma. I due si sono scontrati ieri sera, durante il torneo tra campioni, che ha visto alla fine il trionfo di Scalfi, con altri 76mila euro aggiunti al suo bottino.

Quando Nicolò ha eliminato Christian, Gerry Scotti ha spiazzato tutti facendo dei sentiti complimenti al bagnino: ‘Hai una bellezza da cinema’, gli ha detto, spingendolo dunque a provare a cimentarsi magari nella recitazione. Il conduttore ha anche sottolineato che Christian è stato ospite in altri programmi televisivi, come Pomeriggio 5, dicendo che questo per lui è stato bello, ‘un omaggio alla nostra trasmissione’, ha concluso.