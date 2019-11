Pomeriggio 5, Barbara D’Urso in imbarazzo: “Mi stai facendo una scenata di gelosia?”; ecco cosa è successo durante la puntata di oggi.

Una puntata davvero movimentata, quella di oggi di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D’Urso, nella seconda parte del programma, si è parlato ancora del presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. E proprio quest’ultimo si è reso protagonista di uno scontro molto forte con Ivana Icardi e Enrico Contarin, suoi ex coinquilini al Grande Fratello. Ma, proprio nel bel mezzo della lite, uno degli ospiti in studio cambia argomento, alzandosi e avvicinandosi alla D’Urso dicendo: “Lei bacia un po’ troppo spesso le persone negli studi, dopo Gabriel Garko adesso baci pure me!“. La conduttrice, visibilmente imbarazzata, risponde: “Ma non bacio tutti, che mi fai la scenata di gelosia?!” Ecco cosa è successo durante la diretta di oggi.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso in imbarazzo: ‘colpa’ di Filippo Nardi

“Creiamo un po’ di gossip? Adesso baci pure me, portiamo il nostro rapporto a un livello superiore!” È così che Filippo Nardi ha interrotto una lite nel bel mezzo della puntata di Pomeriggio 5. L’opinionista si è avvicinato a Barbara D’Urso, chiedendole apertamente un bacio: “Baci tutti, potresti baciare pure me!”. “Ma non bacio tutti, ho baciato Gabriel Garko non tutti, uno! Mi stai facendo una scenata di gelosia!?“, risponde la conduttrice, visibilmente spiazzata dal gesto di Filippo. Che aggiunge: “Ci vogliamo bene, ci sta un bacio! Ci ho provato”. Un siparietto davvero divertente, che si conclude con un bacio tra i due, ma sulla guancia! Un siparietto che, come fa notare Barbarella, ha interrotto per un attimo il caos generatosi in studio per la lite tra gli ex del Grande fratello. Una parentesi divertente, in una puntata davvero infuocata di Pomeriggio 5. E voi, avete seguito il talk di oggi?