Belen Rodriguez al centro del gossip: l’argentina rompe il silenzio, lo sfogo sui social

Belen Rodriguez si trova al centro del gossip per diversi motivi: la showgirl argentina ha finalmente rotto il silenzio. Ecco il suo sfogo sui social.

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è stata al centro del gossip italiano: la famosa showgirl argentina è stata vittima di pettegolezzi su un presunto litigio con Giulia De Lellis, attuale fidanzata del suo ex, Andrea Iannone. Non è tutto perchè voci di corridoio hanno raccontato anche di un passato flirt tra la Rodriguez ed Andrea Damante, ex della famosa fashion blogger. L’argentina non si è mai espressa sull’accaduto, ma oggi non ha resistito e con un IG story ha finalmente rotto il silenzio. Ecco cosa ha scritto la moglie di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha litigato con Giulia De Lellis? Ha avuto un flirt con Andrea Damante? Sono tanti i rumors che girano negli ultimi giorni sul conto della showgirl argentina ma pare che nessuno di questi riporti la verità. Il famoso volto di Tu si que vales ha finalmente rotto il silenzio con un IG story in cui smentisce le notizie che la vedono protagonista. Le sue parole: “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente falsi gossip. Ma visto che ciò non accade, mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto“.

La moglie di Stefano De Martino insomma ha voluto mettere in chiaro le cose con la speranza che i pettegolezzi sul suo conto svaniscano: Belen vuole dedicarsi al lavoro ed alla sua famiglia spensierata. La De Lellis però non ha ancora proferito parola: anche la fashion blogger dirà la sua oppure ha deciso di restare in silenzio? Lo scopriremo presto.