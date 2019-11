Pochissimi giorni fa, si è diffusa una notizia davvero incredibile: Belen Rodriguez avrebbe avuto un flirt con Andrea Damante, ecco svelati i dettagli.

Da quando è stata diffusa la notizia dal settimanale ‘Chi’, non si fa altro che parlare di questo. Belen Rodriguez ed Andrea Damante hanno realmente avuto un flirt? Secondo quanto si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che tra i due ci sia stato qualcosa di ‘particolare’ risalente all’incirca ad un anno fa. Quando, l’argentina era ancora fidanzata con Andrea Iannone. E l’ex tronista di Uomini e Donne, dal canto suo, era ancora in coppia con Giulia De Lellis. È proprio per questo motivo che, appena diffusa la notizia, si è alzato un vero e proprio ‘polverone’. Date anche le ultime affermazioni dell’influencer romana su Instagram. Però, c’è dell’altro. Perché il settimanale ‘Spy’, infatti, ha svelato i dettagli di questo presunto flirt. Ecco cosa è accaduto tra la modelle e l’argentina in quella presunta notte.

Belen Rodriguez e Andrea Damante: spuntano dettagli del loro presunto flirt

Se fino a questo momento il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato una clamorosa indiscrezione, ci pensa il giornale ‘Spy’ a mettere il ‘carico da cento’. Stando a quanto si apprende dal giornale, il noto giornalista Gabriele Parpiglia avrebbe svelato dei clamorosi dettagli su questo presunto flirt tra Belen Rodriguez ed Andrea Damante. Sembrerebbe che l’incontro ‘clandestino’ tra i due, all’epoca rispettivamente impegnati in una relazione, si sia verificato nel giugno del 2018. Solo questo? Assolutamente no, state tranquilli. Perché, a quanto pare, ‘galeotto’ è stato il concerto di J-Ax e Fedez. Da quanto si apprende dal settimanale, infatti, sembrerebbe che, terminato l’evento, i due si siano intrattenuti in un ‘post serata’ dilettandosi e divertendosi al karaoke. Non a caso, qualche giorno dopo sul web si diffuse una foto del deejay veronese con la camicia sporca di rossetto. E sapete a chi apparterebbe? Sembrerebbe proprio all’argentina. Insomma, uno scoop davvero clamoroso, c’è da dirlo. Ovviamente, al momento nessuno dei diretti interessati è intervenuto al riguardo. Nessuna particolare smentita o conferma. Si parla, infatti, di indiscrezioni.