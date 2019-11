Ludovica Valli senza costume, la doccia diventa super ‘hot’: botta e risposta sul seno imperdibile con i follower di Instagram

Ludovica Valli è di sicuro una delle influencer più amate dei social. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, è risultata tra le ragazze più seguite di Instagram con cifre esorbitanti come 1,7 milioni di followers all’attivo, adesso. Le sue foto sono sempre molto ‘hot’ per il pubblico che commenta e lascia cuoricini come se piovessero. E’ una ragazza che tiene molto al suo aspetto fisico, ma prima ancora al suo fisico. Statuario, spettacolare, con ogni parte del corpo in perfetta sintonia. Questo perché trascorre gran parte del suo tempo in palestra ad allenarsi, trasmettendo così anche al suo pubblico social la passione per la cura di sé stessi e del proprio corpo. Messaggi che, di questi tempi, risultano estremamente positivi.

Ludovica Valli si spoglia per una doccia super bollente

L’ultimo scatto postato su Instagram la ritrae in posa mentre è sotto la doccia in uno dei Resort più belli delle Maldive: il Baglioni Resort. La posa è molto ‘hot’ e la foto viene ben presto inondata di ‘mi piace’ e cuoricini:

Come vediamo, tanti piccoli tatuaggi sul suo corpo: anche quelli molto apprezzati sia dal pubblico maschile che quello femminile. Poi, tra i commenti, ci accorgiamo di un piccolo e simpatico botta e risposta. Qualcuno le scrive: “Perché le copri se sono finte ??!”, e lei non si perde di coraggio: “Sono pur sempre mie perdonami eh”. Insomma, non ha perso tempo per dire la sua la bella Ludovica. Il tutto finisce con delle risate, il commento era palesemente ironico. Il follower, infatti, chiosa: “Scherzo sei bellissima Ludo!! ❤️ Volevo solo che mi rispondessi”. Beh, cosa non si farebbe per una risposta su Instagram per la bella Ludo? Infatti, non è neanche la prima volta che si verifica un episodio del genere. Ormai, ha letteralmente rubato il cuore dei suoi seguaci. C’è poco da fare!