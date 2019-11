Teresa Langella ripresa di nascosto: le sue lacrime emozionano il web

Teresa Langella viene ripresa di nascosto dal compagno Andrea Dal Corso: le sue lacrime stanno facendo emozionare i follower

Teresa Langella è stata una delle troniste che ha fatto più parlare di sé nelle ultime edizioni di ‘Uomini e Donne’, programma di Maria De Filippi. Nonostante l’iniziale “No”, della sua scelta Andrea Dal Corso, i due hanno avuto modo di riconciliarsi e inizare una vita insieme e nelle ultime settimane, hanno rivelato l’intenzione di voler condividere anche una casa. Nelle ultime ore è apparso su Instagram, un video, pubblicato dal compagno Andrea, in cui la giovane appare in lacrime, emozionando il web, scopriamo il perché.

Teresa Langella, in lacrime su Instagram: ecco cos’è successo

Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno fatto sognare tantissimi fan, con la loro love story, nata negli studi di ‘Uomini e Donne‘. Dopo un’iniziale “No” del ragazzo, i due non sono riusciti a reprimere i propri sentimenti, scegliendo di viversi appieno al di fuori del programma. I due giovani, nelle ultime settimane erano alla ricerca di una casa per potersi vivere, e soprattutto vivere intensamente questo sentimento così forte. Dopo aver trovato la casa ideale a Milano, non hanno potuto fare a meno di mostrare la loro felicità. In particolar modo, Andrea, attraverso delle telecamerine nascoste ha deciso di fare una bellissima e dolcissima sorpresa alla compagna. Il giovane ha infatti installato le telecamerine, nella nuova cucina del loro appartamento, riempiendo la stanza di palloncini colorati e pensieri. All’arrivo dell’ex tronista Napoletana, è partita una romantica musica di sottofondo, ed entrata in cucina, non ha potuto trattenere le lacrime. Andrea le aveva regalato un quadro moderno con raffigurati i loro volti che si sfiorano. La bella Langella, si scioglie in un pianto di commozione, stringendosi al compagno e ignara di essere rispesa!