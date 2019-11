Serena Enardu si è sfogata sui social con alcune dichiarazioni: ecco cosa ha confessato riguardo il particolare periodo che sta attraversando.

Periodo buio per Serena Enardu? L’ex concorrente di Temptation Island VIP è ancora al centro dell’attenzione: la sua storia con Pago, nonostante sia finita, è ancora oggetto di chiacchiere. L’ex tronista ed il cantante si sono lasciati nel falò di confronto finale previsto dal programma di Canale 5: la sarda ha capito di non amare più l’uomo con cui era insieme da tanti anni, vista anche la particolare voglia di conoscere il tentatore Alessandro. E’ passato un po’ di tempo e Serena non sta attraversando un periodo semplice: ecco le sue parole sui social.

Serena Enardu sui social: la confessione sul suo periodo particolare

Serena Enardu si diverte a chiacchierare con i suoi fan tramite l’opzione ‘domande’. In molti le chiedono quotidianamente come sta o come trascorre il suo tempo. Sul tempo che scorre velocemente, la sarda ha detto la sua, confessandosi: “Sinceramente per me questo è un momento dove il tempo passa lentamente” ha scritto. Anche diverse ore fa tramite i social la Enardu ha parlato del malumore che spesso la coglie spiegando che è un periodo molto particolare per lei e per questo motivo le vengono dei brutti pensieri in mente.

L’ex concorrente di Temptation Island VIP pensa ancora a Pago? La relazione con il cantante è durata 6 anni: come si può cancellare tutto in poco tempo? Sembra impossibile. I due, nonostante la loro storia sia finita, continuano ad essere ‘vicini’. In che modo? Pacifico era molto legato al figlio di Serena, Tommaso, e per questo motivo, nonostante la fine della relazione, continua a vederlo. Qualche sera fa il cantante ed il giovane hanno cenato insieme.