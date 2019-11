La storia tra Ida e Riccardo è finita? Lui lascia lo studio di Uomini e Donne e Maria De Filippi cercando di spiegare la situazione fa piangere Ida Platano.

La storia d’amore tra Ida e Riccardo non funziona. La coppia di Uomini e Donne non riesce a trovare un compromesso. Ci hanno riprovato 100 volte, ma entrambi hanno un po’ di problemi tanto che nella puntata di oggi interviene Maria De Filippi per cercare di spiegare la situazione. Solo che Ida poi scoppia a piangere e Riccardo lascia lo studio. La storia è finita?

Uomini e Donne, Maria De Filippi spiega cosa non va tra Ida e Riccardo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Trono Over, Ida e Riccardo litigano furiosamente tanto che lui lascia lo studio e Ida scoppia a piangere. Poco prima Maria De Filippi aveva cercato di spiegare la situazione: “Ida è una donna bellissima, ma è insicura. Non le basta saperlo da sola, se poi non la baci per un’ora. Non volevo farti piangere. La leggerezza nei rapporti conta, un rapporto litigioso e pesante affievolisce tutto il resto, è giusto? Se passi tutto il giorno a litigare la sera non è che hai tanta voglia. Da parte di entrambi. Ma la leggerezza non è nel controllare il cellulare, quello dovresti superarlo e accantonarlo. Lei sostiene che la chat non avrebbe importanza se noi stessimo insieme. Tra un bacio e l’altro di quella chat si ride, non viene nemmeno in mente perché non hai dubbi e sei sicuro dell’altro. Ida parla di un rapporto a due, non nella comunità”. Ida scoppia a piangere, Maria le dice che non voleva farla piangere, ma Riccardo intanto si infuria e lascia lo studio dicendo che non ne può più.

Interviene anche Tina Cipollari: “Se tu vai a letto con una donna e ti comporti come se fosse tua parente come fa uno a non lamentarsi o a non avere dubbi. Secondo me Riccardo le vuole bene, ma non l’ha mai amata”.