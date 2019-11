Uomini e Donne oggi, anticipazioni 19 novembre: Ida e Riccardo in crisi, Gemma furiosa per Barbara.

Oggi, martedì 19 novembre, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi si concentra ancora oggi sul Trono Over con, come protagonisti, Ida e Riccardo. Già nella puntata di ieri del dating show di Canale 5 abbiamo visto i due scontrarsi duramente. Sembra proprio che non riescano ad andare d’accordo. Ma dalle anticipazioni di Uomini e Donne oggi scopriamo che ci sono molte altre novità e che, soprattutto pare che la loro storia d’amore sia nuovamente giunta al capolinea.

Uomini e Donne oggi, anticipazioni Ida e Riccardo

Ida e Riccardo sono al centro dello studio. Le anticipazioni ci spiegano che ricominciamo a vedere il Trono Over e le vicessitudini della coppia più amata del momento e che ci sta tenendo incollati allo schermo. La Platano e Guarnieri hanno provato più volte ad avere il giusto equilibrio per stare insieme, ma con scarsi risultati. Anche in questo caso, nonostante la lettera d’amore di Armando, pare che i problemi ci siano ancora. Dalle anticipazioni quindi sappiamo che Ida attaccherà Riccardo sostenendo che non sia molto passionale ed intraprendente nei momenti di intimità. Anzi. A detta della donna questo rapporto manca proprio. Guarnieri si sentirà ferito nuovamente nell’orgoglio e sosterrà che Ida non fa altro che trattarlo mare e recriminargli degli atteggiamenti a suo dire non sbagliati ma giustificati dalla situazione che stavano vivendo. Interverrà nella discussione anche Armando che, come al solito, farà infuriare la coppia ribadendo che Ida ha fatto la scelta sbagliata.

Gemma furiosa, anticipazioni Trono Over puntata 19 novembre

Dalle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne poi vediamo Gemma in preda alla gelosia folle per Juan Luis. Se nella puntata di ieri, infatti, abbiamo visto la dama di Torino scappare dallo studio perché il suo lui aveva ballato con Tina Cipollari, questa volta la rabbia sarà nei confronti di Barbara De Santis. L’altra dama del parterre infatti chiederà di ballare con Juan e la Galgani andrà ovviamente su tutte le furie.