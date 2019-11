Paolo Bonolis protagonista di un clamoroso attacco social nei confronti di un ex tronista di Uomini e Donne: ‘Un cogl***e!’, ecco con chi ce l’ha e cos’è successo.

Paolo Bonolis è senza dubbio uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. La sua dialettica e la sua pungente ironia hanno da sempre conquistato il pubblico e ne fanno un vero e proprio idolo. E’ noto ormai che, nonostante i suoi oltre 700mila followers su Instagram, Bonolis non sia particolarmente social. Il conduttore, al contrario, si fa spesso aiutare da sua moglie Sonia Bruganelli quando deve fare delle stories, e i due scherzano sulla sua scarsa attitudine all’utilizzo dei social. Poco fa, però, Paolo ha spiazzato tutti, pubblicando su Instagram un video in cui attacca duramente un ex tronista di Uomini e Donne, dandogli addirittura del ‘cogl**ne’: ecco cos’è successo e con chi ce l’ha.

Paolo Bonolis attacca sui social un ex tronista di Uomini e Donne: ‘Cogl**ne’, ecco con chi ce l’ha

Paolo Bonolis usa poco i social, se non per dare delle notizie importanti al suo pubblico o per scherzare con sua moglie Sonia. Poco fa, però, il conduttore ha utilizzato Instagram per attaccare pubblicamente un ex tronista di Uomini e Donne. Parliamo di Marco Cartasegna, ex fidanzato di Soleil Sorge, che sembra aver fatto parecchio arrabbiare Bonolis, tanto da spingerlo a intevenire pubblicamente contro di lui. Marco ha partecipato qualche giorno fa a una partita di beneficenza a Frosinone, un match tra la Nazionale Cantanti e quella dei personaggi televisivi, della quale fa parte anche Paolo Bonolis.

Arrivato nella città laziale, Cartasegna ha fatto delle storie in cui diceva che Frosinone è brutta e si lamentava anche del suo albergo. I video sono stati poi cancellati dal diretto interessato, che si è reso conto di aver esagerato, ma in tanti li avevano già salvati e li hanno fatti girare sui social. Paolo Bonolis è dunque intervenuto sull’argomento, pubblicando un post sulla pagina ufficiale della città di Frosinone, nel quale dà apertamente del ‘cogl**ne’ a Cartasegna, difendendo e lodando l’iniziativa a cui lui stesso ha partecipato.