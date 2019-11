Serena Enardu, spiacevole episodio: “Non è normale che succeda una cosa così”, l’amaro sfogo su Instagram

Serena Enardu, pochissime ore fa, ha raccontato su Instagram di essere stata protagonista di uno spiacevole episodio: ecco il suo sfogo.

Da quando è uscita da Uomini e Donne, Serena Enardu ha cavalcato l’onda del successo. Sarà stata per il suo carattere forte, simpatico e con la battuta sempre pronta, ma soprattutto per la sua particolare bellezza, l’ex tronista ha avuto un seguito davvero pazzesco. Aumentato ancora di più, pensate, una volta terminato il suo percorso a Temptation Island Vip. È proprio da quel momento, infatti, che la bella sarda non perde occasione di poter condividere con i suoi fan tutto ciò che le accade. Per questo motivo, pochissime ore fa, Serena ha raccontato di uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista nei giorni scorsi. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un amaro sfogo. Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu, spiacevole episodio per lei: l’amaro sfogo su Instagram

È una vera e propria celebrità su Instagram, Serena Enardu. Come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista di Uomini e Donne non perde occasione di poter interagire, seppure dietro allo schermo di un telefono, con i suoi followers. Lo ha fatto anche poche ore fa. Quando ha raccontato di uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista qualche giorno fa. Da come raccontato dalla diretta interessata, nei giorni scorsi, Serena avrebbe ricevuto una raccomandata da una postina che la invitava a recarsi presso l’ufficio postale per ritirare un pacco. Che, date le sue dimensioni eccessive, non era riuscita a portare con se sul motorino. Fin qui tutto bene, diremmo. Se non fosse che, giunta al giorno in cui avrebbe dovuto ritirare il pacco, si è resa conto che sulla raccomandata non vi era alcun tipo di riferimento a quello che doveva ritirare. “Ma è normale che accada una cosa del genere?”, dice Serena ai suoi followers.

Tuttavia, tutto è andato alla grande. L’Enardu è riuscita a riappropriarsi del pacco. “Se una persona aspetta un pacco in casa, sarebbe carino che chi lo deve consegnare, poi lo porti. E non faccia finta di averlo portato. E poi mette un avviso che chi doveva riceverlo non era in casa. Questo non è carino”, conclude.