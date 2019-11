Il nuovo tatuaggio di Wanda Nara in una parte molto ‘intima’ del corpo: le immagini appena pubblicate dalla moglie di Mauro Icardi

Wanda Nara è sempre sulla cresta dell’onda: il suo profilo Instagram è sempre più infuocato con le ultime storie che ha appena pubblicato. La moglie di Mauro Icardi, attaccante del PSG, è sempre sulla bocca di tutti. Un personaggio molto discusso e, allo stesso tempo, una donna di indiscutibile bellezza. Le ultime Instagram stories raccontano di un nuovo tatuaggio. Un disegno posizionato in una parte molto ‘intima’ del corpo: riusciamo a capirlo appena dai video che lei stessa ha pubblicato.

Di che tatuaggio si tratta? Beh, da quello che riusciamo a capire si dovrebbe trattare di due uccellini. La zona interessate è, secondo quanto si può intendere, una parte molto intima del corpo.

Si dovrebbe trattare di due tatuaggi in una sola seduta: uno per gamba, insomma. Chissà se, poi, pubblicherà le foto del lavoro terminato o rimarrà qualcosa di ‘riservato’ per il suo Maurito.

Wanda al Grande Fratello

Nessuno poteva immaginarlo: nessuna voce, prima d’ora, aveva mai parlato di una sua partecipazione al Grande Fratello nei panni di opinionista. Insomma, si tratta di un ruolo abbastanza ambito che la produzione non affida proprio a tutti. Sarà il Grande Fratello di Alfonso Signorini, questo, e Wanda sarà accompagnata nell’avventura anche da un altro personaggio abbastanza famoso. Come se la caverà, la bella argentina, in prima serata su Canale 5? Finora, l’abbiamo vista in tv a Tiki Taka, nel programma condotto da Pierluigi Pardo, a parlare di calcio. Ma adesso, invece, si tratterà di ben altro. Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’era la sorella di Icardi, invece. Adesso, tocca a lei e non possiamo che augurarle che tutto vada per il meglio!