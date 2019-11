Fedez ha risposto alle accuse fatte da Tiziano Ferro: il cantante di Latina ha accusato il noto rapper di averlo ‘bullizzato’. Ecco come si è difeso il marito della Ferragni.

Durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album, ‘Accetto miracoli’, il famoso cantante di Latina, Tiziano Ferro, ha accusato Fedez di averlo ‘bullizzato’ in una canzone, ‘Tutto il contrario’. Una frase spiacevole all’interno del brano del rapper ha fatto adirare non poco il cantante omosessuale che ha concluso il suo discorso invitando lo Stato a creare una legge contro l’odio. Fedez non ha perso tempo a replicare ieri e si è giustificato spiegando che si tratta di una canzone scritta quando aveva solo 19 anni. A distanza di un giorno il web si è rivoltato contro il rapper che è tornato a parlare. Ecco le sue parole nuove.

Fedez si difende:”Quella canzone Tiziano Ferro l’ha ascoltata quando uscì, la verità è un’altra”

“Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero ma oltre a non aver ricevuto risposta ne privatamente ne pubblicamente, questa mattina trovo il mio nome associato alla parola omofobo” spiega Fedez questa mattina con alcune IG story. Il noto rapper si sta difendendo dalle accuse che gli sono state rivolte da Tiziano Ferro.

Il marito della Ferragni ha spiegato: “Questo dimostra che ieri non si è voluta combattere l’omofobia ma si è voluta combattere la mia persona sfruttando un tema così delicato. La verità Tiziano è che quella canzone l’hai già ascoltata 10 anni fa tanto che il tuo produttore, Michele Canova, mi disse che ti strappò un sorriso. La verità è che a te non è andata giù una mia rima sulla tua presunta evasione fiscale da 3 milioni” ha svelato.

Fedez ha concluso il suo discorso ammettendo il suo dispiacere per l’accaduto e che i titoli che girano sul web ‘Tiziano Ferro contro Fedez’ non servono a nulla.

Per restare aggiornato CLICCA QUI