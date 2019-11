Cristina Buccino in un’intervista ha confessato di aver del tutto rinunciato alla televisione italiana: la modella spiega il perchè e a cosa si dedicherà. Ecco le sue parole.

La modella ed ex personaggio televisivo italiano risulta essere una delle donne più sexy in Italia. Cristina Buccino è originaria di Castrovillari, in Calabria, ed insieme alle sorelle, Maria Teresa e Donatella, formano le ‘Kardashian italiane’, come soprannominate da molti. Cristina è famosa non solo per le sue storie d’amore con personaggi famosi nel gossip, Cristiano Angelucci e Claudio D’Alessio, ma anche per aver partecipato nel 2015 all’Isola dei Famosi. Dopo aver raggiunto il successo però, con seguenti interviste ed apparizioni televisive, nessuno l’ha più vista! Cosa succede alla modella? In un’intervista ha svelato perchè non appare più in tv. Ecco le sue parole.

Cristina Buccino confessa: “Ecco perchè non mi vedete più in tv”

Cristina Buccino ha lasciato definitivamente la tv italiana. Lei stessa l’ha fatto sapere al settimanale Mio durante un’intervista: la famosa modella ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha confessato che non accetterà più proposte per apparire nel piccolo schermo. Il motivo?

“La tv non mi interessa più. Non la trovo né stimolante, né educativa” spiega Cristina ed aggiunge che trova in Instagram il mezzo adatto per avere info in maniera veloce e, soprattutto, della vita quotidiana a differenza della tv che lei descrive come ‘un mondo non dico finto, ma parallelo‘. “Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti” afferma nel dettaglio la Buccino.

“La televisione è cambiata molto, è diventata superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta” confessa la modella ed aggiunge che la tv è fatta di programmi poco interessanti e che l’hanno stufata.