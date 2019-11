Vittorio Grigolo, tenore ed ex coach di Amici, a Verissimo si è difeso dalle accuse di molestie: “È stato solo un malinteso”

Vittorio Grigolo è un tenore di fama mondiale e l’anno scorso è stato anche uno dei due coach del serale di Amici. Grigolo rappresentava la squadra blu e affrontava Ricky Martin, coach della squadra bianca. Il tenore ha saputo conquistare il pubblico di Maria De Filippi con la sua simpatia e la sua spontaneità. Grigolo è stato molto importante per la crescita di Alberto Urso, vincitore della quindicesima edizione del talent show di Canale 5. Alberto ha ricevuto dei suggerimenti preziosi che gli hanno consentito di arrivare fino alla finale ed alzare la coppa. Da qualche mese, però, Vittorio Grigolo sta attraversando un brutto periodo. Il tenore, infatti, è stato accusato di molestie ed è stato sospeso dalla Royal Opera House di Londra.

Vittorio Grigolo si difende a Verissimo

Vittorio Grigolo è stato ospite nella registrazione di Verissimo che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. Il tenore si è difeso dalle accuse di molestie ed ha espresso la sua verità. “É stato solo un grandissimo malinteso” – ha dichiarato Grigolo – “nel momento degli applausi io coinvolgo sempre tutti e lì ho portato davanti al palco. Sorridendo ho schiacciato la pancia di spugna di una ballerina” a quel punto pare che una corista gli abbia detto: “Che cosa stai facendo? Non lo vedi che è imbarazzata?”. Il giorno dopo l’ex coach di Amici è stato sospeso dalla Royal Opera House di Londra ed è stata avviata un’inchiesta comportamentale interna.

In studio era presente anche l’avvocato di Vittorio Grigolo, che ha dichiarato di essere in possesso di un video che dimostrerebbe l’assoluta innocenza del tenore. Il video però, per questioni di copyright, non può essere mandato in onda. Grigolo ha concluso dicendo: “Sto attraversando un momento non facile e non lo auguro a nessuno“.