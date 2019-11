Alessandro Zarino tornerà a Uomini e Donne per corteggiare Veronica Burchielli? Finalmente è arrivata la risposta dell’ex tronista

Alessandro Zarino è stato il primo tronista della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne ad abbandonare il programma. L’ex tentatore di Temptation Island ha deciso di scegliere a sorpresa Veronica Burchielli, ma questa gli ha detto di no. Alla corteggiatrice poi è stato offerto il trono di Uomini e Donne.

Nei giorni scorsi si è vociferato di un ritorno di Alessandro nel programma di Maria De Filippi per corteggiare la nuova tronista. Oggi, finalmente, abbiamo la risposta dell’ex tronista rilasciata in un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

Alessandro tornerà a Uomini e Donne per Veronica?

Dopo un lungo silenzio, Alessandro Zarino è tornato sui social network. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ringraziato i fan che l’hanno sostenuto in questi giorni. Zarino, di recente, è tornato anche nello studio di Maria De Filippi: la conduttrice, infatti, gli ha offerto l’opportunità di tenere un corso di crossfit nella scuola di Amici. Il tronista, infine, ha rilasciato un’intervista per il magazine del programma di Canale 5. Oltre a parlare della sua esperienza nel trono classico, Alessandro ha fatto un’importante dichiarazione: “Tornerai per corteggiare Veronica? Ho provato delle belle emozioni, quindi chissà… Non escludo nulla, ma se mai dovessi decidere di scendere da quelle scale per corteggiarla, questa volta sarà per portarla via con me”. La risposta di Zarino lascia ancora qualche dubbio: l’ex tronista tornerà a Uomini e Donne?

Nel caso Alessandro dovesse accettare di scendere le scale per corteggiare Veronica, la sua scelta sarebbe sicuramente criticata dal pubblico che l’ha sostenuto fino ad adesso. Ritornare da Veronica sarebbe uno smacco troppo difficile da digerire. Al momento, però, pare non ci siano i presupposti per un ritorno nel programma di Maria De Filippi.