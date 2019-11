Elettra Lamborghini in bagno, l’accappatoio si apre: l’incidente è bollente

Elettra Lamborghini in bagno, l’accappatoio si apre un po’ troppo: l’incidente è bollente nelle stories di Instagram.

Elettra Lamborghini sa sempre come farsi notare. La bellissima ex coach di The Voice of Italy è una vera e propria star sui social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E proprio qualche ora fa, la bellissima Elettra ha mostrato ai suoi numerosi followers il suo cambio look. Una trasformazione sconvolgente: la Lamborghini ha detto addio alla sua lunga chioma scura. Ma, nelle stories in cui la bella ereditiera mostra il suo nuovo taglio, l’attenzione dei fan è caduta anche altrove…Precisamente, sul suo notevole décolleté. Elettra infatti indossa solo un accappatoio bianco, che, però, tende ad aprirsi un po’ troppo… La temperatura su Instagram si è alzata! Diamo un’occhiata alle immagini.

Elettra Lamborghini in bagno, l’accappatoio si apre: si vede un po’ ‘troppo’

Basta poco a Elettra Lamborghini per alzare la temperatura su Instagram. Basta mostrarsi in accappatoio nelle stories. È proprio quello che Elettra ha fatto poche ore fa, per mostrare ai suoi followers il suo nuovo taglio di capelli. La bellissima cantante ha detto addio ai suo lunghi capelli scuri, sfoggiando un nuovo taglio: capelli molto corti e biondi! Ma è stato un altro ‘particolare’ ad attirare l’attenzione dei fan. L’accappatoio indossato nelle stories da Elettra si è aperto un po’ troppo… E il ‘vedo-non vedo ‘ della scollatura ha fatto letteralmente impazzire i fan. Ecco un’immagine tratta dalle stories della Lamborghini:

Elettra si trova in bagno e registra il video nello specchio. Un video che non è passato inosservato: dall’apertura dell’accappatoio si vede un po’ troppo. L’incidente è ‘bollente’ nelle stories di Elettra! Cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!