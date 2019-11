Michelle Hunziker, “sono senza parole”: beccato J-Ax in camerino

Michelle Hunziker becca J-Ax in camerino: “Sono senza parole”, ecco cosa ha scoperto la bella showgirl, un retroscena inedito

Michelle Hunziker partirà presto con una nuova edizione di All Together Now: non sappiamo di preciso quando comincerà, i due sono stati abbastanza vaghi sulla data d’inizio. “In inverno la seconda edizione”, ecco ci hanno lasciati così con le ultime dichiarazioni sul programma. Intanto, però, sono partiti i casting. Il loro è un programma a metà strada tra un talent ed una Corrida: tutto molto divertente e leggero, sì, ma anche un’ottima occasione per chi vuole mettere in mostra le proprie abilità canore, e il proprio talento, quindi. Ebbene, proprio nei camerini di All Together Now, Michelle Hunziker fa una scoperta incredibile riguardante proprio J-Ax. “Una cosa che vi lascerà senza parole”.

Michella Hunziker becca J-Ax nei camerini: la ‘scoperta’ la lascia senza parole

Evidentemente, non aveva mai visto tutto quello che poi ha mostrato anche ai suoi follower su Instagram. Parliamo della quantità enorme di cappelli che possiede il rapper. Cappelli di scena, per intenderci, quelli che usa quando va sul palco per un’esibizione. Michelle riprende il divano pieno di suoi copricapo ed è davvero impressionante:

Dal bianco, al nero, fino al rosso. In ogni stile, ogni versione, ogni combinazione. A quadri, a strisce, total black, total white, metà bianco e metà rosso. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ad un certo punto, Michelle nota quello a strisce bianche e nere e lo sceglie per indossarlo. Sappiamo bene che la showgirl è tifosa della Juventus e, probabilmente, è proprio questo il motivo che l’ha portata a scegliere. Infatti, poi, chiede: “Ale, ma tu per quale squadra tifi?”, e lui di tutta risposta: “Io tifo per me stesso. Sono il più grande sostenitore di me stesso”.