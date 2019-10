Per il secondo anno consecutivo, Michelle Hunziker sarà al timone di All Together Now: ecco quando partiranno i casting per parteciparvi.

È stato un vero e proprio ‘esperimento’. E, dati i risultati, è andato più che bene. Nei mesi scorsi, come sappiamo, Michelle Hunziker, accompagnata da J-Ax e da un muro di 100 esperti di musica, ha condotto la prima edizione di All Together Now. Il nuovo talent di Canale 5, seppure sbarcato in Italia per la prima volta, ha riscosso sin da subito un successo davvero smisurato. Tanto che, come raccontato in uno dei nostri articoli, la seconda edizione è stata più che confermata. Ovviamente, al timone ci saranno sempre loro: gli stessi conduttori dell’anno scorso. In fondo, squadra vincente, non si cambia. E così sarà. La bella svizzera e il rapper, quindi, condurranno ancora insieme. Ebbene. Ma quando è possibile parteciparvi? O, per dirla meglio? Quando riapriranno i casting? Ecco tutto nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker ad All Together Now: ecco quando partiranno i casting

Lo abbiamo raccontato già in diverse occasione di quanto Michelle Hunziker sia particolarmente attiva sui social. Nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi con Striscia la Notizia ed, a breve, con Amici Celebrities, la conduttrice svizzera non perde occasione di poter interagire con i suoi fan. Parla un po’ di tutto con loro, è vero. Della sua famiglia, della sua vita privata e, soprattutto, lavorativa. Ecco. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, la bella Hunziker ha condiviso un’Instagram Stories riguardante un suo nuovo progetto televisivo. Parliamo, come dicevamo precedentemente, di All Together Now. La seconda edizione, come sappiamo, è stata confermata. Ma, invece, quando ripartiranno i casting? A dare la magnifica notizia è la diretta interessata:

Che aspettate, quindi? Avete la passione per la musica e, soprattutto, sapete cantare? Beh, il 19 e 20 ottobre si stanno avvicinando.

Per ulteriori news su Michelle Hunziker –> clicca qui