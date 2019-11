Taylor Mega, nuovo flirt per l’influencer? E’ lei stessa a svelare tutto su Instagram, ecco le sue inaspettate rivelazioni che spiazzano i fan.

Taylor Mega è uno dei personaggi più seguiti al momento. La bella e sensuale influencer infiamma quotidianamente Instagram con le sue foto da urlo e la sua bellezza esplosiva, incantando i suoi milioni di followers. Ma non è tutto. TAylor è anche una ragazza molto disinibita e senza peli sulla lingua, tanto che spesso ha raccontato ai fan anche alcuni retroscena sulla sua vita, come quello riguardante il suo periodo di tossicodipendenza, o anche la confessione in merito al suo disturbo alimentare. Ultimamente anche la sua vita privata è finita spesso sotto i riflettori, in particolare per la storia con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Oggi le due non si frequentano più, ma Taylor ha un nuovo flirt? Ecco le sue parole, è lei a stessa svelare tutto sui social.

Taylor Mega, nuovo flirt per lei? Ecco le sue parole, è lei stessa a svelare tutto sui social

Taylor Mega si è lasciata da poco con Giorgia Caldarulo e già tutti si chiedono se abbia un nuovo flirt. La storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un’enorme eco mediatica, ma ora che è finita, sono in tanti a voler sapere quale sia la situazione sentimentale attuale della bella Taylor. Così lei, per rispondere alla domanda di un fan su Instagram, ha svelato tutto, facendo chiarezza e mettendo così a tacere tutti i rumors sul suo conto. Taylor ha dichiarato di essere a tutti gli effetti single, e che le voci che girano su di lei sono assolutamente infondate. ‘Non mi vedo con nessuno da tempo e sto benissimo così’, ha scritto l’influencer senza troppi giri di parole.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI