Vittorio Grigolo è stato accusato di molestie sessuali: il tenore è stato per questo motivo sospeso dalla Royal Opera House. Cosa è successo.

Lo ha riportato pochi minuti fa TgCom24: Vittorio Grigolo, il tenore ed ex coach di Amici di Maria De Filippi è finito sotto le luci dei riflettori. E’ stato sospeso dalla Royal Opera House di Londra: perchè? Riporta il sito ufficiale di Tgcom che l’uomo avrebbe molestato una cantante sul palco al termine di un’esibizione a Toyko, lo scorso mercoledì. In attesa dei risultati di un’inchiesta interna, il mondo del web è scioccato da quanto appena appreso: ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Vittorio Grigolo accusato di molestie: il tenore sospeso dalla Royal Opera House

Vittorio Grigolo è stato sospeso dalla Royal Opera House: è stato accusato di aver molestato una cantante sul palco. Tgcom24 riporta alcune notizie e testimonianze riportate dalla testata britannica The Sun: il tenore avrebbe “palpeggiato” una cantante davanti il pubblico sul palcoscenico. Sono in corso le indagini sul fatto accaduto al termine di una replica del Faust di Charles Francois Gounod, a Tokyo lo scorso mercoledì. L’ex coach di Amici di Maria De Filippi è stato sostituito per le nuove repliche che andranno in scena.

Il tabloit britannico nel dare l’annuncio ha ricordato una dichiarazione del tenore fatta nel lontano 2015: Grigolo in un’intervista affermò di essere “drogato di sesso”. Restiamo in attesa di sapere come sono andate realmente le cose.