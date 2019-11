Chi è Andrea Bonomo il fidanzato di Giusy Ferreri da cui ha avuto una figlia, Beatrice.

Tra gli ospiti di oggi a Verissimo troviamo Giusy Ferreri. La cantante arriva nello studio di Silvia Toffanin per raccontare come è cambiata la sua vita da quando è diventata mamma della piccola Beatrice nel 2017. Tra una carriera stupefacente, coronata da grandi successi, nella vita di Giusy c’è spazio anche per l’amore con Andrea Bonomo.

Giusy Ferreri, fidanzato: chi è?

Chi è Andrea Bonomo? Il fidanzato storico di Giusy Ferreri con il quale ha avuto la piccola Beatriche nel 2017. I due sono una coppia super affermata e si amano follemente da tantissimi anni. Andrea è un geometra di Vigevano e i due sono fidanzata da molto prima che la cantante diventasse famosa. Era ancora prima di X Factor quindi il loro amore è sopravvissuto al successo e ad una carriera che sicuramente avrà portato la Ferreri a girare il mondo intero e ricevere anche tanti stimoli diversi. Andrea Bonomo, il fidanzato della cantante, è quindi innnamoratissimo, oggi come ieri. Forse il successo del loro amore sta proprio nel fatto di essersi trovati molte tempo fa. Giusy ora ospite di Verissimo ha parlato del suo amore per lui, ma anche per la figlioletta Beatrice e di come, ovviamente, la sua vita sia cambiata da quando è arrivata una nuova vita in famiglia. Di Andrea spesso dichiara che la loro storia d’amore non conosce crisi perché stanno insieme da quasi 9 anni e si sostengono anche se lui è totalmente avulso dal mondo cantautorale della Ferreri. Classe 1979 Andrea Bonomo è molto riservato e infatti fino ad oggi erano in molti a non sapere niente di lui.

Giusy Ferreri, la carriera e le canzoni più famose

La carriera della bellissima e bravissima Giusy Ferreri è coronata da molti successi. Dopo aver partecipato tantissimi anni fa a X Factor, arriva seconda e con la canzone Non ti Scordar di Me scala le classifiche. Il primo album glielo produce Tiziano Ferro e neanche a dirlo è un successo con Novembre, il secondo singolo, che cantiamo tutti ancora oggi. Nel 2015 incontra Baby K e la loro hit Roma Bangkok è una bomba che si posiziona al top di ogni classifica. Quando poi duetta con Takagi e Ketra e Sean Kingston con Amore e Capoeira diventa letteralmente la regina dei tormentoni estivi.