Chiara Ferragni mostra le mani, ma un dettaglio non convince tutti: “Nessuno è perfetto”; ecco l’ultima foto postata dall’influencer su Instagram.

Il suo look è sempre impeccabile. I suoi outfit sono di ispirazione per milioni di followers, provenienti da ogni parte del mondo. Eppure qualcuno ha avuto da ridire su un ‘dettaglio’ del look di Chiara Ferragni. A notarlo è stata una fan su Instagram, dopo aver visto l’ultima foto postata dalla influencer sul suo profilo. Una foto in cui, in primo piano, c’è la mano della biondissima moglie di Fedez. Il dettaglio non passa inosservato e Chiara, con molta sincerità, ammette:“Nessuno è perfetto!”. Siete curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito!

Chiara Ferragni mostra le mani, ma un dettaglio non convince tutti: “Ma la ricrescita alle unghie?”

A quante di voi sarà capitato, tra i mille impegni quotidiani, di rimandare l’appuntamento con l’estetista? Il risultato è una fastidiosa ricrescita alle unghie, che non è proprio il massimo per le nostre mani. Ebbene, se vi dicessimo che anche la bellissima Chiara Ferragni non ha trovato il tempo per ritoccare le sue unghie rosse? Proprio così! A far notare il dettaglio è stata una fan, con un commento sotto l’ultima foto postata su Instagram dalla Ferragni. Un commento al quale Chiara ha risposto senza alcun problema, confermando l’impressione della followers: “Nessuno è perfetto”. Ma andiamo con ordine. Ecco il selfie postato da Chiara sul suo profilo:

Uno scatto da urlo: l’influencer è incantevole nell’abito color verde metallizzato. Ma la ricrescita alle unghie ha attirato l’attenzione di qualcuno:

Una risposta da applausi, quella della Ferragni, che con ironia e sincerità ammette di non avere le unghie ‘perfette’. L’ennesima dimostrazione che, nonostante la straordinaria popolarità, la Ferragni resta ‘una di noi’. E voi, cosa pensate della bellissima moglie di Fedez? La seguite su Instagram?