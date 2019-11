Chiara Ferragni ha rifatto il seno? Pochissime ore fa, l’influencer ha svelato tutta la verità su Instagram: ecco cosa dichiara.

Sa sempre come catturare l’attenzione su di se, Chiara Ferragni. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, dopo aver pubblicato una ‘particolare’ foto su Instagram, ha suscitato la reazione immediata dei suoi followers. Certo, come sempre. La sua è una bellezza davvero spropositata. Ed è praticamente inevitabile, quindi, non farci caso. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei suoi sostenitori è un dettaglio in particolare. Di che cosa parliamo? Semplice! Del suo ‘Lato A’. Nello scatto in questione, infatti, l’influencer lo mostra pubblicamente. Spontanea, quindi, la domanda: ma ha rifatto il seno? Sapete qual è stata la sua risposta? Ecco tutta la verità.

Chiara Ferragni ha rifatto il seno? Tutta la verità su Instagram

Ama pubblicare foto su Instagram, Chiara Ferragni. È un’influencer a tutti gli effetti, la moglie di Fedez. È proprio per questo motivo, quindi, che non perde mai occasione di poter condividere scatti fotografici davvero entusiasmanti. Che, come dicevamo precedentemente, catturano l’immediata reazione ed attenzione dei suoi sostenitori. Ecco. È accaduta la medesima cosa pochissimi giorni fa. Quando, dopo aver pubblicato una foto con una scollatura in bella mostra, la giovane Ferragni ha suscitato una ‘riflessione’ davvero particolare da parte di una sua fan. Volete sapere di che cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Ecco. Sono proprio queste le parole che fanno pensare che Chiara Ferragni si sia rifatta il seno. È davvero così? La bella moglie di Fedez, quindi, si è sottoposta ad un intervento chirurgico per aumentare la sua scollatura. A dare la risposta è la diretta interessata. Che, nel rispondere all’utente Instagram in questione, ha svelato tutta la verità. “Non sono rifatte. Non lo rifarei mai”, risponde Chiara.