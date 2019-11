Sanremo 2020, accanto ad Amadeus ci sarà proprio lei: la clamorosa indiscrezione

Mancano pochi mesi a Sanremo 2020, ma chi affiancherà Amadeus? Secondo una clamorosa indiscrezione, ci sarà proprio lei: ecco di chi parliamo.

Inizia l’euforia per Sanremo 2020. Nonostante manchino diversi mesi alla nuova edizione del Festival della Canzone Italiana, c’è un entusiasmo davvero pazzesco. In primis, per le numerose novità apportate allo manifestazione musicale. Dopo due anni di direzione artistica e conduzione di Claudio Baglioni, per quest’anno la situazione è completamente differente. Al timone, infatti, del programma vi sarà proprio lui: Amadeus. Dopo Reazione a Catena e Stasera tutto è Possibile, il conduttore ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni. Ecco. Assodato che il presentatore di Ravenna a condurre la gara musicale tra i talenti italiani, chi lo affiancherà? Nelle settimane scorse si è parlato di Tiziano Ferro, è vero. Eppure, stando ad una clamorosa indiscrezione, ad accompagnare Amadeus sul palco dell’Ariston sembrerebbe essere proprio lei. Chi? Scopriamolo insieme.

Amadeus, chi lo affiancherà a Sanremo 2020? Ecco la clamorosa indiscrezione

Dopo l’accostamento di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 e dopo la conseguente smentita, ad essere accostato alla conduzione del Festival è un altro grande nome della musica italiana. Di chi parliamo? Semplice! Di Laura Pausini. Ebbene si. Stando a quanto si evince dalle pagine del settimanale Vero, sembrerebbe che la giovane cantante sia in lizza per affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston. Certo, se la notizia fosse reale, sarebbe un grande traguardo per la voce de ‘Strani amori’ e di tanti altri successi. Non soltanto, quindi, la bella Laura sia stata confermata nella giura del talent La Voz Spagna, ma anche un coronamento di un sogno. Ovviamente, sia chiaro, al momento non c’è nessun tipo di conferma o smentita da parte della diretta interessata. Quella scritta sul settimanale, almeno per adesso, è un’indiscrezione. Ma se dovesse essere realtà, sareste contenti? Fatto sta che se così fosse sarebbe un’edizione della manifestazione davvero imperdibile. Vero?