Nella puntata di questa sera di Tu si que Vales, Gerry Scotti è stato protagonista di un momento emozionante: ecco cosa è accaduto in diretta televisiva.

Una sesta puntata di Tu si que Vales davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Così come tutti gli appuntamenti precedenti, anche quello di questa sera si sta dimostrando davvero imperdibile. In queste poche ore di spettacolo, lo show ci ha regalato dei momenti davvero unici. A partire, quindi, dal clamoroso colpo di scena di cui è stata protagonista Belen Rodriguez. Fino a tutte le strepitose esibizioni alle quali abbiamo assistito. Ecco. A tal proposito, pochissimi istanti fa, a calcare il palco dello show è un concorrente che ha fatto vivere a Gerry Scotti una forte emozione. Lasciandolo, così, completamente senza parole. Di cosa parliamo? Tranquilli, vi sveliamo ogni minimo dettaglio.

Gerry Scotti a Tu si que Vales, momento emozionante: cos’è accaduto

È stato un vero e proprio momento emozionante per Gerry Scotti a Tu si que Vales. Nella puntata dello show del sabato di questa sera, il conduttore Mediaset è stato al centro di una sorpresa davvero incredibile. Dopo diverse esibizioni, è il turno di Gino Simeone a calcare il palco del programma. Il quale, appena entrato in studio, ha confessato di aver voluto essere presente nello show per una personaggio in particolare. Che, anni fa, ha fatto in modo che la sua timidezza con le donne si sciogliesse completamente. Non a caso, adesso è marito e padre del ‘bambino più bello del mondo’. Ecco, ma a chi si riferisce il concorrente? Proprio a Gerry. Era la fine degli anni ’80 quando il buon Scotti è stata la voce di una famosa canzone. Ecco. È proprio questo singolo che, dopo anni, è ritornato ad essere suonato e cantato. Lasciando senza parole colui che, diverso tempo fa, ne è stato il protagonista. Non a caso Gino, terminata la sua performance, è stato ‘arruolato, nella scuderia Scotti. Ottimo traguardo, no?

Per ulteriori news su Tu si que Vales –> clicca qui