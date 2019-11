Tu Si Que Vales, Maria De Filippi sbotta con un concorrente: ‘Ma come le è venuto in mente?’

Tu Si Que Vales, MAria De Filippi sbotta: ‘Ma come le è venuto in mente?’, la reazione all’esibizione è inaspettata, ecco cos’è successo in studio.

Maria De Filippi è come sempre grande protagonista delle puntate di Tu Si Que Vales. La conduttrice è uno dei giudici del programma, insieme a Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli, che è il capo della giuria popolare. Anche questa sera la De Filippi è stata protagonista di alcuni momenti salienti del programma, come lo scambio di battute ‘piccante’ con Sabrina Ferilli, la quale ha confessato, in maniera ironica, di non avere le mutande, e un momento ‘particolare’ con un concorrente. La conduttrice ha sbottato, ‘come le è venuto in mente?’, ecco il perché delle sue parole.

Maria De Filippi sbotta a Tu Si Que Vales: ‘Come le è venuto in mente?’, cos’è successo

Anche questa sera va in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales, e il pubblico si diverte a guardare i talenti che si mettono alla prova davanti ai 4 giudici e alla giuria popolare. Come sempre le emozioni non mancano, così come le risate e i momenti di tensione. MAria De Filippi poco fa ha avuto una ‘particolare’ reazione a una delle esibizioni: scopriamo cos’è successo.

Uno dei concorrenti, un giovane ballerino, si è esibito nella break dance, ma prima di ballare ha chiesto che suo padre, suo grande fan, potesse assistere all’esibizione direttamente dal palco. Alla risposta affermativa dei giudici, il papà del giovane è entrato e si è seduto su una sedia al centro dello studio. Durante l’esibizione del figlio, però, il colpo di scena. L’uomo si è alzato e ha ballato insieme al figlio, dando vita a un momento di ballo ma soprattutto di grande emozione. Applausi da parte del pubblico e dei giudici per i due, con Maria De Filippi che non è riuscita proprio a trattenersi: ‘Ma come le è venuto in mente di cominciare a fare break dance?’, ha chiesto al padre del giovane, il quale ha raccontato la loro storia. Momento emozionante per tutti, terminato con il consenso da parte dei giudici e del pubblico in studio.