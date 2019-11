Nino D’Angelo, lo avete mai visto da bambino? Spunta una foto inedita sui social del cantante, irriconoscibile senza caschetto.

A Napoli è un vero e proprio re, ma le sue canzoni fanno cantare milioni di fan provenienti da tutta Italia. Parliamo di Nino D’Angelo, il mitico cantautore partenopeo che da anni regala emozioni con la sua musica. Ma, oltre che per la sua inconfondibile voce, Nino è famoso anche per il suo ‘caschetto d’oro‘, il taglio che lo caratterizzava da giovane. Un taglio che, però, il cantante non portava da bambino! Come lo abbiamo scoperto? È stato proprio Nino D’Angelo a ‘svelarlo’, attraverso il suo ultimo post pubblicato su Instagram. Una foto ricordo, in cui il napoletano si mostra in versione ‘mini’. Il post ha emozionato i fan: siete curiosi di vedere Nino D’Angelo da piccolo? Ve lo mostriamo subito!

Nino D’Angelo da bambino: spunta una foto inedita su Instagram, fan emozionati

Avete mai visto Nino D’Angelo da bambino? Se la risposta è no, ci ha pensato il mito della musica napoletana a togliervi la curiosità. Il cantante ha postato una foto sui suoi social che non è passata inosservata. Una foto in bianco e nero, raffigurante un piccolo Nino, già in posa! Diamo un’occhiata allo scatto apparso sul profilo Instagram ufficiale di D’Angelo:

“Qui già avevo la posa”, scherza Nino D’Angelo nella didascalia al post. Un post che ha scatenato i commenti dei fan. In tanti si sono catapultati sul profilo del loro idolo, per lasciare un commento sotto questo dolce ricordo. “Sei sempre stato un grande”, scrive un fan. Una pioggia di like e complimenti per Nino, che con questo scatto ha emozionato i suoi followers. E Nino D’Angelo non è il solo ad essersi mostrato da bambino sui social. Qualche giorno fa, è stata Alessia Marcuzzi a mostrare sui social la sua versione da ragazzina. Un modo dolcissimo per far conoscere qualcosa in più del proprio passato ai fan.