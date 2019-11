Tra i finalisti di Sanremo Giovani c’è Fadi, un giovane cantante italo nigeriano: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Fadi è uno dei 5 finalisti di Sanremo Giovani: l’italo nigeriano è stato selezionato per salire sul palco del Teatro del Casinò per la finalissima che consentirà di conquistare i posti disponibili per la categoria ‘Nuove proposte’ del Festival di Sanremo 2020. La giuria demoscopica e la commissione musicale ha votato i primi 5 finalisti ed insieme a Fadi ci sono Fasma, Leo Gassman, Marco Sentieri e Thomas. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sull’italo nigeriano che si è presentato con il brano ‘Due noi’? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere sul 31enne.

Chi è Fadi: età e carriera dell’italo-nigeriano, finalista di Sanremo Giovani

Thomas O. Fadimiluyi, in arte Fadi, è il cantante italo-nigeriano che ha conquistato l’Italia. E’ nato in Emilia Romagna, cresciuto a Riccione: figlio di madre italiana e padre nigeriano, originario dell’etnia Yoruba ed arrivato in Italia negli anni ’80.

Il giovane cantante ha 31 anni e sin da piccolo i suoi genitori gli hanno trasmesso la passione con famosi artisti della musica, come Bob Marley, Ray Charles, Fela Kuti, Battisti e Dalla. Da più generi musicali è riuscito a far nascere la sua ‘idea’, il suo stile. Il suo primo singolo, “Cardine“, è stato lanciato nell’estate del 2018 ed in seguito ha pubblicato “Se ne va“: grazie all’etichetta Picicca Records, la stessa di Brunori Sas, si è riservato un posto nel mondo della musica indie.

Il risultato più importante della sua carriera è l’ingresso nell’album Faber Nostrum, omaggio a Fabrizio De André: la sua interpretazione di Rimini ha convinto tutti. Nel giugno 2019 ha pubblicato un nuovo singolo, “Canzone leggera”, ed a novembre è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2020 con il brano “Due noi”.