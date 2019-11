Durante la sua intervista per Vieni da Me, Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di un imprevisto ‘piccante’: ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci è stata una delle ospiti della puntata odierna di Vieni da Me. È stata proprio la prima che, in dirette televisiva, si è lasciata intervistare da Caterina Balivo. Tuttavia, è proprio in questo momento che, ancora prima del racconto della spiacevole notizia di cui è stata protagonista ancor prima di entrare negli studi di Rai Uno, la calabrese è stata ‘vittima’ di un imprevisto davvero ‘piccante’. Pensate, è stato talmente un incidente ‘infuocato’ che la bella padrona di casa è stata costretta a mettersi davanti alla telecamere per permetterle di sistemare ‘il tutto’. Ma cos’è accaduto? Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci, imprevisto ‘piccante’ in diretta a Vieni da Me

Si è mostrata in tutta la sua bellezza nella puntata di oggi, martedì 26 Novembre, di Vieni da Me, Elisabetta Gregoraci. La bella modella calabrese, infatti, ha sfoggiato un outfit davvero incredibile. Con un fantastico vestito unico, l’ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto, come dicevamo, per la sua smisurata bellezza, eleganza e raffinatezza, ma anche per un imprevisto ‘piccante’ accaduto in diretta. Cos’è successo? Dopo essersi prestata a palleggiare con il pallone, la Gregoraci si è resa conto che la sua biancheria intima le ha giocato un ‘brutto scherzo’. È proprio per questo motivo che, lontana dalle telecamere, ha tentato di ripristinare l’inconveniente. ecco l’immagine nel dettaglio:

Immediata è stata, quindi, la reazione di Caterina Balivo. Che, resasi conto dell’imprevisto ‘imbarazzante’, ha tentato di correre in aiuto della calabrese. Piazzandosi davanti ai riflettori. E permettendo, quindi, ad Elisabetta di sistemare al meglio il tutto. Voi, invece, ve ne siete resi conto di questo imprevisto?