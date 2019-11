Prima di entrare negli studi di Vieni da Me per la puntata odierna, Caterina Balivo è stata beccata dietro le quinte: ecco come.

Come raccontato in un nostro recente articolo, la puntata odierna di Vieni da Me è stata letteralmente imperdibile. Non soltanto per la vastità di ospiti presenti in studio. Tra cui, come dicevamo, Elisabetta Gregoraci. Ma anche per la straordinaria bellezza di Caterina Balivo. Per la puntata di oggi, martedì 26 Novembre, la padrona di casa ha sfoggiato un look davvero pazzesco. Total black con degli orecchini pendenti che abbellivano ancora di più il suo volte e una capigliatura davvero incredibile. Tuttavia, ancora prima di entrare in diretta, la campana è stata letteralmente ‘beccata’ dietro le quinte del programma. E sapete cosa stava facendo? Ecco tutti i dettagli.

Caterina Balivo beccata dietro le quinte di Vieni da Me: ecco cosa sta facendo

Non è assolutamente la prima volta che Caterina Balivo si lascia immortalare nel ‘backstage’ di Vieni da Me. Quotidianamente, infatti, la conduttrice, ancora prima di iniziare la sua diretta, è solita condividere tutto ciò che le accade nel camerino. A partire, quindi, dal suo pranzo. Fino alle numerose ore di preparazione basate sul ‘trucco e parrucco’. Non tralascia nulla, dunque. È proprio per questo motivo che, prima di iniziare la puntata di oggi, la bella campana è stata immortalata dietro le quinte del suo programma. Sempre di corsa perché, evidentemente, il collegamento stava per partire, Caterina si lascia riprendere mentre cammina nel backstage degli studi televisivi. Dove, tra l’altro, pochissimi giorni fa aveva incontrato anche Elisa Isoardi. Ecco. Ma sapete cosa fa qui? Ve lo sveliamo noi.

Ecco. Da come si può vedere dall’immagine riproposta in alto, non soltanto Caterina incontra ed abbraccia Elisabetta Gregoraci, ma si lamenta anche per il troppo freddo. In effetti, con questa clima di questi ultimi giorni…