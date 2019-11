Mattia Briga, sapete chi è la sua fidanzata? Ecco la prima foto della coppia

Mattia Briga, sapete chi è la fidanzata dell’ex cantante di Amici? Ecco la prima foto su Instagram pubblicata dalla coppia

Mattia Briga, è un cantante di grande successo, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, in coppia con la grandissima Patty Pravo. Il giovane talento lanciato da Amici, oltre che per la musica, ha fatto molto parlare di sé in passato, per le sue storie d’amore. Mattia, infatti, è stato accostato nel corso degli anni, a molte giovani celebrities, tra cui, anche Ludovica Valli. Ma ultimamente sembra aver trovato la serenità e la stabilità, al fianco di una bellissima donna, non sconosciuta al mondo dello spettacolo. Scopriamo qualcosa in più su questa giovane fidanzata e la loro prima foto di coppia su Instagram.

Mattia Briga e la fidanzata: la prima foto di coppia su Instagram

Mattia Briga, è certamente un cantante di indiscutibile talento e carisma, che nel corso degli anni, si è fatto conoscere, oltre che per il suo talento, per le relazioni amorose, che l’hanno visto coinvolto. Nel corso del tempo era stato affiancato anche alla figura della nota Influencer Ludovica Valli, salvo poi comunicare la loro rottura, sui social. Attualmente il bel cantante, sembra aver ritrovato la serenità e l’amore, al fianco di una donna molto bella, non sconosciuta al mondo dello spettacolo, volete sapere chi è? Stiamo parlando di Arianna Montefiori, e se il nome vi risulta familiare, avete ragione! La giovane Arianna, è un’attrice di successo e quest’anno l’abbiamo vista al fianco di Gianni Morandi nella fiction super seguita, ‘L’Isola di Pietro’. La giovane sembra aver stregato il giovane, che le ha dedicato parole dolcissime, sotto la loro prima foto pubblica su Instagram.

Il giovane le dichiara tutto il proprio amore attraverso delle semplici parole, cariche di significato, in occasione di un evento molto sentito, come la Giornata Internazionale Contro La Violenza Sulle Donne. Non ci resta che augurare un grosso in bocca al lupo alla bellissima e affiatatissima neo coppia.