Pierpaolo Pretelli e Ginevra Lambruschi non stanno più insieme: i due l’hanno dichiarato nello studio di Pomeriggio 5 ed hanno avuto anche un’accesa lite

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso. Dopo la parte dedicata alla cronaca e all’attualità, l’ultima ora della diretta è stata dedicata al gossip. In studio è stato ospite Daniele Di Lorenzo, presunto amante di Elena Morali, che ha fatto delle rivelazioni veramente choc sulla sua relazione con la modella e compagna di Scintilla. Dopo l’intervista al produttore cinematografico, nel salotto della D’Urso si è parlato di coppie vere e coppie false. Tra gli ospiti erano presenti anche Pierpaolo Pretelli, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island, e Ginevra Lambruschi, modella e influencer molto famosa.

Pierpaolo Pretelli e Ginevra Lambruschi non stanno più insieme

Pierpaolo e Ginevra sono stati ospiti nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque. La modella e influencer era molto arrabbiata con l’ex velino e nello studio di Barbara D’Urso ha dichiarato: “Ci siamo visti quattro giorni fa, siamo stati insieme e poi non si è fatto sentire più“. Ricordiamo che era stato lo stesso Pretelli ad annunciare l’inizio della frequentazione con la Lambruschi a Pomeriggio 5 ed aveva dichiarato che la ragazza era ancora molto molto gelosa. L’ex compagno di Ariadna Romero però, dopo aver trascorso alcune ore insieme alla modella e influencer, ha deciso di troncare così il rapporto.

Pretelli è stato molto attaccato dai presenti in studio, in modo particolare dal paparazzo Sorge, presenza quasi fissa del salotto della D’Urso. I due hanno avuto anche una lite molto accesa. Sorge, infatti, si è arrabbiato per un appellativo attribuitogli dall’ex velino. La conduttrice Barbara D’Urso è intervenuta per riportare l’ordine soprattutto perchè era rimasto poco tempo a disposizione.