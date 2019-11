Aida Yespica infiamma Instagram: l’abito che indossa è davvero minuscolo, quando alza le gambe si vede ‘troppo’ e lo scatto diventa irresistibile…

Aida Yespica è sicuramente una delle donne più sensuali del mondo dello spettacolo. La bella showgirl venezuelana è un po’ lontana dalla tv ultimamente. L’ultimo programma a cui ha partecipato è la seconda edizione del Grande Fratello Vip, che l’ha vista davvero protagonista. Jeremias Rodriguez aveva perso la testa per lei nella casa, ma lei era ed è tuttora fidanzata con l’imprenditore Geppi Lama, motivo per cui non ha mai ceduto al corteggiamento del fratello di Belen, anche se non sono mancati rumors su un loro presunto bacio. Del resto, Aida è davvero stupenda, e lo dimostra quotidianamente con gli scatti da urlo che pubblica su Instagram, dove è molto attiva. Anche poco fa ha condiviso una foto particolarmente ‘audace’, in cui indossa un abito corto, e quando alza le gambe incorre in un incidente ‘bollente’: ecco l’immagine da urlo.

Aida Yespica, l’abito è troppo corto: alza le gambe e l’incidene ‘bollente’ è inevitabile

Aida Yespica è sempre bellissima, con qualunque look o outfit. La showgirl ha pubblicato poco fa uno scatto che ha fatto impazzire i suoi fan. Nella foto Aida indossa un abitino nero con la gonna un po’ a pieghe ed è seduta a terra. Il vestitino della venezuelana è particolarmente corto, e quando lei alza le gambe, l‘incidente ‘bollente’ è quasi inevitabile. Basterebbe solo un centimetro in più per far alzare la gonna, mostrando davvero ‘troppo’. Con questo scatto, Aida pubblicizza gli stivali che indossa, ma a giudicare da quanto è sensuale, siamo abbastanza certi che gli occhi di tutti siano finiti sulle sue gambe mozzafiato, ben messe in evidenza dalla sua posa. L’abito della Yespica è anche particolarmente attillato e scollato, il che mette in evidenza anche il suo decolleté esplosivo, facendo ancora più impazzire i fan.

