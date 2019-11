Alcuni giorni fa, Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram una foto d’infanzia con sua madre: tutti hanno notato un ‘clamoroso’ dettaglio.

Una foto di Belen Rodriguez davvero sorprendente. Ne siamo totalmente abituati, è vero. Come ben sappiamo, infatti, la showgirl argentina non perde mai occasione di poter condividere la sua bellezza con i suoi sostenitori. Eppure, questa pubblicata pochissimi giorni fa, ha lasciato interdetti tantissimi suoi followers. Perché? Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Anzi. Ciò che ha lasciato tutti sorpresi e, soprattutto, senza parole è la foto che l’argentina, davvero giovanissima, ha pubblicato con sua madre Veronica. Ecc. Oltre a notare la smisurata bellezza di entrambi, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, foto con la madre Veronica: tutti notano quel dettaglio

Sembra essere un ‘vizio’ della famiglia Rodriguez la particolare bellezza. Non soltanto, infatti, Belen, Cecilia ed Ignazio vantano di un fascino davvero incredibile, ma anche papà Gustavo e mamma Veronica posseggono una bellezza davvero sorprendente. Ne abbiamo avuto prova in questi lunghi anni, ma ne abbiamo avuto la conferma in questa ultima foto pubblicata dalla loro figlia maggiore su Instagram. Come dicevamo precedentemente, pochissimi giorni fa, la modella argentina ha condiviso con i suoi fan una foto d’infanzia con la sua bella madre. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. Come dicevamo precedentemente, oltre che notare una strepitosa bellezza ed eleganza di entrambe le donne (anche se Belen, da come si può vedere, era decisamente piccola), alcuni dei loro sostenitori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ecco le prove:

Ebbene si. È proprio questo ‘particolare’ che non può affatto passare inosservato agli occhi dei fan più accaniti ed attenti dell’argentina. In effetti, Belen e Veronica sono davvero due gocce d’acqua. Insomma, il classico ‘Tale madre, tale figlia”.