Nilufar Addati è stata certamente tra le Troniste più amate e più criticate di sempre, ma oggi a distanza di tempo, possiamo vedere che la bellissima ragazza, è riuscita ad avere successo, e a coltivare la propria passione per il mondo beauty, senza mai però abbandonare gli studi e gli amici di sempre. Da un po’ di tempo, gira voce di un presunto riavvicinamento tra lei e il suo ex Giordano Mazzocchi. I due infatti sembrerebbero essersi visti spesso ultimamente, e alcuni movimenti social, sospetti, non hanno fatto altro che alimentare i sospetti degli utenti. Ma cerchiamo di capire la solidità di questi pensieri, attraverso le segnalazioni di alcuni utenti a Isa e Chia.

Nilufar, clamorosa segnalazione: lei e Giordano sono tornati insieme?

Stando a quanto riportato dal sito web Isa e Chia, non si sarebbe spento del tutto il fuoco della passione tra i due giovani ragazzi. Vi ricordiamo infatti che la bella e dolcissima Nilufar, qualche giorno fa, era stata a casa di Giordano, insieme ad altri amici; qui, non solo è stata accolta come una principessa dalla mamma del giovane, ma ha anche lasciato una dedica dolcissima su una parete della casa. I due sembrano essere ancora molto legati, ma non si sa se questo possa presagire un riavvicinamento oppure no. Fatto sta, che alcuni utenti, oggi hanno inviato al sito web Isa e Chia, degli scatti durante un servizio fotografico, in cui si vede in maniera molto nitida, che i due ragazzi, fossero insieme. Non ci resta che aspettare qualche altra segnalazione, o qualche mossa dei due giovani, per capire con certezza cosa stia bollendo in pentola!