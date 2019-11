Diletta Leotta infiamma Instagram con una foto in accappatoio: tutti vedono quel ‘dettaglio’ e glielo fanno notare nei commenti, ecco si cosa si tratta.

Diletta Leotta è una delle giornaliste più amate dal pubblico, in particolare quello maschile, e non solo perché si occupa di calcio. La conduttrice siciliana, infatti, oltre a essere brava e preparata nel suo lavoro, è una donna davvero bellissima. Il suo profilo Instagram, a questo proposito, pullula di foto e video che la ritraggono in tutta la sua sensualità. Diletta, infatti, ha un corpo mozzafiato, con tutte le curve al posto giusto, e delle forme esplosive, che spesso mostra sui social, facendo letteralmente impazzire i fan. E lo ha fatto anche poco fa, con una foto in cui è in accappatoio, seduta su una poltrona. Lo scatto è davvero da urlo e i fan sono impazziti, ma tutti hanno notato un ‘dettaglio’, riempendo di commenti il post della bella conduttrice.

Diletta Leotta in accappatoio, fan in delirio: tutti notano un ‘dettaglio’, pioggia di commenti per lei

Diletta Leotta sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella giornalista è una vera e propria ‘bomba’ e le sue foto su Instagram diventano immediatamente virali, collezionando like e commenti in men che non si dica. Ed è proprio quello che è successo poco fa, quando ha condiviso sul suo profilo una foto da urlo in cui è in accappatoio. Nello scatto, Diletta è seduta su una poltrona con le gambe alzate, che escono in tutta la loro bellezza. Inutile dire che i fan sono impazziti davanti a tanta sensualità, ma molti hanno notato un particolare ‘dettaglio’ e hanno riempito la foto di commenti.

Come si vede nella foto, Diletta è completamente senza trucco, cosa che raramente si vede, dato che il suo pubblico è abituata a vederla in tv, sempre preparata al meglio. La cosa particolare è che la Leotta è bellissima anche così, anzi forse di più, e in tanti glielo hanno fatto notare nei commenti.