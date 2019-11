Taylor Mega, la confessione ai fan: “Solo io posso farlo col giubbotto”; ecco cosa ha mostrato nelle stories la bellissima influencer.

Taylor Mega è una delle influencer più amate del momento. La biondissima modella è una vera e propria star sul web. Merito della sua bellezza, che Taylor ama mettere in mostra con foto che fanno impazzire i followers. Ma non solo: la giovane influencer è amatissima anche per il suo modo di fare. Spontanea e senza peli sulla lingua, Taylor ama condividere con i suoi followers anche i momenti più ‘particolari’ delle sue giornate. Come quello apparso qualche ora fa nelle sue stories. Taylor era nel bel mezzo di un trattamento al viso. Ma l’influencer ammette: “Solo io posso fare il laser col giubbotto!“. Diamo un’occhiata.

Taylor Mega, la confessione ai fan di Instagram: “Solo io posso fare il laser col giubbotto”

Ormai si sa, i vip amano condividere di tutto con i propri followers. Che, a loro volta, amano seguire le ‘avventure’ dei loro idoli. Tra le star dei social più amate del momento c’è senza dubbio la sexy Taylor Mega. Bella, simpatica, irriverente: basta poco a Taylor per attirare l’attenzione dei fan. Lo ha fatto anche poco fa, con una story sul suo profilo di Instagram molto particolare. Ecco uno screen del video:

Taylor si riprende durante una seduta di un trattamento al viso. Si tratta di una procedura col laser, che serve per eliminare le macchie causate dall’esposizione al sole. Ma, a colpire tutti, è la frase che la Mega accompagna alla story. “Solo io posso fare il laser col giubbotto”, scrive la modella, accompagnando alla frase tante faccine sorridenti. Un modo un po’ ‘strano’ per sottoporsi a un trattamento. Ma, probabilmente, la bella Taylor aveva freddo! Quel che è certo è che Taylor Mega sa sempre come fare la differenza. E voi, la seguite su Instagram?