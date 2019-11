Uomini e Donne, Juan Luis sui social: sul profilo Instagram del cavaliere del Trono Over spunta qualcosa di ‘strano’; diamo un’occhiata.

È arrivato da poco in trasmissione, ma Juan Luis è già uno dei protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne. La sua storia con Gemma Galgani è al centro di ogni puntata dedicata agli over 35. E, come sempre, le loro esterne sono condite dai commenti dell’opinionista Tina Cipollari, da anni ‘rivale’ della dama. L’opinionista, per suscitare le reazioni di Gemma, si mostra spesso e volentieri gentile e lusinghiera con Juan Luis. E non solo in puntata. Avete dato un’occhiata al profilo Instagram del cavaliere? Noterete proprio lo ‘zampino’ di Tina. Date un’occhiata.

Uomini e Donne, Juan Luis sui social: spuntano i like di Tina alle sue foto di Instagram

Tina Cipollari lascia i famosi ‘like’ su Instagram a Juan Luis Ciano. Proprio così! Se date un’occhiata al profilo ufficiale del cavaliere del Trono Over, potrete notare che la bella opinionista di Uomini e Donne ha messo vari ‘cuoricini’ alle foto di Juan Luis. Guardate un po’:

Un gesto apparentemente innocuo, dato che Tina è solita seguire sui social anche altri protagonisti del programma della De Filippi. Ma, conoscendo la gelosia di Gemma, questi like di troppo potrebbero non passare inosservati! Nel frattempo, però, Gemma si gode il suo Juan Luis, tutto per lei. Il cavaliere di Sorrento infatti, nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, ha deciso di rifiutare la conoscenza con ben sei donne, arrivate in trasmissione per lui. Insomma, tra Juan Luis e Gemma sta nascendo davvero qualcosa di serio? Non ci resta che attendere le prossime news! E voi, preferite il trono classico o quello over? Se volete seguire Juan Luis su Instagram, ecco una foto pubblicata dal cavaliere sul suo profilo: