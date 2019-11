Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, torna a parlare di Gemma Galgani, la sua ex compagna nel programma di Maria De Filippi

Giorgio Manetti è da oltre un anno lontano dagli studi di Uomini e Donne. Il cavaliere toscano, detto anche Il Gabbiano durante la frequentazione con Gemma Galgani, decise di abbandonare il trono over dopo le numerose critiche ricevute nello studio di Maria De Filippi. Giorgio poco dopo ha ritrovato la serenità accanto alla sua compagna, Caterina. I due convivono a Firenze da qualche mese. Il Gabbiano però, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, ha parlato nuovamente della sua ex compagna.

Uomini e Donne, Giorgio torna a parlare di Gemma

La storia d’amore tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. Il successo del trono over di Uomini e Donne è dovuto anche alla loro storia. I due registrarono anche una puntata che andò in onda in prima serata e tra l’altro sancì la fine della loro conoscenza. L’anno scorso il cavaliere toscano ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi e da allora pare che Gemma trovi difficoltà a provare qualche sentimento per un altro cavaliere. Di recente, però, la dama torinese è apparsa molto attratta da Juan Luis, un nuovo cavaliere di origini sudamericane. Giorgio, invece, è stato intervistato dal magazine di Uomini e Donne ed ha parlato nuovamente di lei. L’ex cavaliere toscano ha dichiarato: “Gemma, puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola, oppure Gemma non ce la farai mai”.

Il toscano ha suggerito alla sua ex compagna di cercare prima una serenità interiore, altrimenti non riuscirà mai a stare bene con un’altra persona. Nessuno conosce la Galgani meglio di Giorgio, quindi probabilmente avrà ragione.